Санкт-Петербург, , 17:11 — REGNUM В Ленинградской области с начала пандемии количество зараженных коронавирусной инфекцией достигло 537 человек, при этом 33 из них уже выписаны, еще 21 пациент подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом 22 апреля заявил на канале «Россия 24» губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

По его словам, в рабочей готовности в регионе порядка 300 аппаратов ИВЛ, 21 из них уже используется.

«У нас ситуация, пока, оценивается как стабильная. У нас нет трагедий, но из 21 пациента на ИВЛ есть несколько тяжелых. В целом, у тех, у кого подтверждена коронавирусная инфекция, на койках около 70 человек. Всего госпитализировано и тех, кого мы наблюдаем, это и люди с внебольничной пневмонией. Мы их сегодня маршрутизируем так же как с (коронавирусной) инфекцией, наблюдаем на специализированных койках, таких в области порядка 420 человек», — отметил губернатор Ленобласти.

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Ленинградская область продолжает находиться в списке пяти регионов с наиболее высоким количеством зараженных новой коронавирусной инфекцией. За последние сутки в регионе выявлен 41 новый случай заражения.

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