Челябинск, , 17:02 — REGNUM В Челябинской области вступил в силу приговор двум гражданам, осуждённым за сбыт наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба областного управления ФСБ.

Наркодилеры были пойманы в феврале 2019 года. Ими оказались братья из Кыштыма. Силовики установили, что они сбывали нарктики местным жителям.

Один из них получил 12 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима, а второй — 13 лет особого режима. При вынесении приговора суд учёл то, что ране они были судимы.