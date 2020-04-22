Белгород, , 17:02 — REGNUM Коронавирус подтверждён у четырёх сотрудников мясного предприятия «Приосколье» в Белгородской области. Работники не контактируют с пищевой продукцией, подчеркнули 22 апреля на брифинге в региональном оперативном штабе.

Первым заразился сантехник компании. Он контактировал с 24 техническими работниками, у троих из них также подтвердился коронавирус. Первый замначальника регионального департамента здравоохранения Людмила Крылова отметила, что все они работали в отдельно стоящем здании, которое не относится к основному производству пищевой продукции. Все заразившиеся находятся в Новооскольской ЦРБ под контролем врачей, болезнь протекает легко.

Специалисты узнали о заражении первого работника «Приосколья» 17 апреля, 27 апреля у всех контактировавших с ним людей возьмут контрольный анализ на коронавирус. Затем через несколько дней сделают ещё один тест, и если все они будут отрицательными — сотрудников признают здоровыми.