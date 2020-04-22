Сыктывкар, , 17:00 — REGNUM В Эжвинской больнице Сыктывкара купирована вспышка коронавируса. Все пациенты выписаны или отправлены в обсерватор. Об этом в видеообращении заявил врио главы республики Владимир Уйба.

«Сейчас мы проводим там полномасштабную дезобработку и только после того, как мы получим отрицательные смывы, запустим больницу не как госпиталь для больных COVID-19, а для оказания скорой медицинской помощи», — сказал врио главы.

Уйба также сообщил, что число подтвержденных случаев SARS-CoV2 достигло 27. За сутки коронавирус был официально подтвержден у 20 человек. 23 пациента уже выздоровели, 4 — скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, в Эжвинской больнице был введен строгий карантин — в числе зараженных там оказались более ста человек.