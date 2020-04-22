Берн, , 17:00 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Швейцарии составило 28 268 человек, сообщает 22 апреля Федеральный офис общественного здравоохранения страны.

По данным организации, за последние сутки было выявлено 205 новых случаев заражения.

Кроме того, за последние 24 часа от COVID-19 умерло 30 человек, что довело общее число жертв пандемии до 1 217 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Швейцарии решили с 27 апреля начать ослабление ограничительных мер, введенных из-за пандемии.

По их мнению, эти меры обеспечили снижение уровня распространения коронавируса и перегрузки системы здравоохранения.

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