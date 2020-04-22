Воронеж, , 16:57 — REGNUM О 211 заражённых коронавирусом в Воронежской области сообщил губернатор Александр Гусев в беседе с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоялась 22 апреля в режиме видеоконференции.

«Ситуация в регионе контролируемая. К истекшим суткам у нас выявлено 211 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Сейчас обрабатываются еще 25 проб с вероятностью подтверждения заражения. В стационарах нашей области находятся 262 человека. На сегодняшний день выздоровели 30 человек. К сожалению, у нас есть случаи с летальным исходом, и таких смертей у нас семь к сегодняшнему дню», — сказал Гусев.

Между тем отметим, что уже, по данным на утро 22 апреля, в Воронежской области было зарегистрировано 236 случаев заражения коронавирусом, в том числе 25 — за последние сутки. Эти данные были подтверждены и федеральным, и региональным оперативными штабами.

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