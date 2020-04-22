Петропавловск-Камчатский, , 17:09 — REGNUM Власти Камчатского края закрыли транспортное движение к отдалённым муниципалитетам. Об этом 22 апреля заявил министр территориального развития Камчатского края Сергей Лебедев на онлайн-вебинаре, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, подобные меры предпринимаются в целях профилактики распространения коронавируса. Причём предпринять такие действие попросили жители отдалённых сёл.

«С отдельными муниципальными образованиями по просьбе населения было перекрыто транспортное сообщение. В случае появления больных они будут транспортированы санитарным рейсом. Таким образом, мы пытаемся отделить районы друг от друга, чтобы не допустить распространение коронавируса по краю», — сказал Лебедев.

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