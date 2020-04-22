Липецк, , 16:54 — REGNUM Врачи Липецкой областной станции скорой помощи рассказали, как бригады медиков собираются на выезды к пациентам с подозрением на коронавирус.

Цель обращения выясняет диспетчер скорой помощи. Например, один из вызовов поступил от человека, который недавно контактировал с заражённым коронавирусной инфекцией, — у него поднялась температура. На вызов отправилась бригада в составе фельдшера Ирины Гусевой, медбрата Василия Мокроусова и водителя Олега Гончарука. К пациенту они едут в полной экипировке, которая включает защитный комбинезон с капюшоном, бахилы, нарукавники, перчатки, маски и очки.

«Это наша профессиональная деятельность, но у нас у всех дома дети, родители, бабушки, дедушки, и мы тоже боимся заразиться коронавирусом… Но кто кроме нас выполнит эту работу? Нет, мы не думаем отсидеться дома, будем работать», — рассказала Ирина Гусева.

Врачи продолжают работать, и, по словам фельдшера, вызовов стало намного больше. На медиков легла дополнительная нагрузка, и они стали реже видеться с семьями.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по со стоянию на 22 апреля в регионе зарегистрировано 213 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе 24 случая за последние сутки. За весь период наблюдения 62 человека выздоровели и 149 продолжают лечение. Зарегистрировано также два летальных случая.

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