Махачкала, , 17:07 — REGNUM Коммунисты в Дагестане возложили цветы к памятникам Владимиру Ленину в ряде населенных пунктов региона. Мероприятие в честь 150-летия со дня рождения вождя революции прошло в Махачкале, Дербенте и Кизляре, сообщили ИА REGNUM 22 апреля в пресс-службе регионального отделения КПРФ.

«В связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой в стране все были в масках, соблюдали социальную дистанцию и подходили к памятникам по одному-два человека», — сказано в сообщении.

На центральной площади Махачкалы, которая носит имя Ленина, цветы к памятнику возложили первый секретарь дагестанского комитета коммунистической партии Махмуд Махмудов, депутат парламента республики Мурзадин Авезов и депутат городского собрания города Руслан Курамагомедов.