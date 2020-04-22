Москва, , 16:20 — REGNUM Дети могут заражать других людей коронавирусом более длительный срок, чем взрослые. Об этом в ходе пресс-конференции заявил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе профессор Александр Горелов.

«Есть ещё некие эпидемиологические особенности, которые подчёркивают, что, перенося легко инфекцию, дети, к сожалению, более длительное время выделяют вирус, то есть остаются источником инфекции», — сказал Горелов.

Он рассказал о публикации научной работы, в которой говорится, что, уходя из верхних дыхательных путей, инфекция у детей может продолжать выделяться через фекалии — то есть, таким образом, возможна реализация фекально-орального пути передачи.