с. Катунское, , 14:44 — REGNUM В Алтайском крае сохранился один из немногих в мире памятников «маленькому» Ленину. Вот уже на протяжении полувека он стоит во дворе школы села Катунское (Смоленский район). Как сообщает ГТРК «Алтай», маленького «Вову Ульянова» Светлана Бочарова могла бы считать своим сводным братом. Ведь это её отец — фронтовик, директор школы — нашёл его в Подмосковье. Скульптуру пару раз пытались украсть охотники за металлом, но «мальчик с железным характером» выстоял. Местные говорят, что его даже голуби не обсиживают, а восьмиклассники, например, пишут сочинение про этот памятник. Вот только в селе переживают, что заветы Ильича скоро некому будет выполнять: «Учиться, учиться и ещё раз учиться» может быть негде.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае очень любят оптимизировать малокомплектные сельские школы, несмотря на то, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил и соглашался с теми, кто считает: «Не будет школы — село умрёт».

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