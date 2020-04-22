Москва, , 14:41 — REGNUM В российских регионах ведётся ежедневная работа по выявлению случаев дефицита средств индивидуальной защиты для медработников, заявил 22 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, в каких-то регионах и каких-то лечебных учреждениях может ощущаться дефицит индивидуальных средств защиты.

«И все мы знаем, что ежедневно ведётся работа с тем, чтобы такие возможные дефицитные ситуации купировать и чтобы вообще исключить возможность дефицита средств защиты», — сказал он.

При этом врачи имеют право и должны сообщать о нехватке средств индивидуальной защиты региональным министерствам здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Владимирской области Владимир Сипягин заявил, что в регионе медикам для работы с пациентами, заражёнными коронавирусом, не хватает специализированных средств защиты.

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