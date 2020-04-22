Москва, , 14:37 — REGNUM Некоторые регионы не производят закупки средств индивидуальной защиты, хотя данных о том, что они эффективно справляются с проблемами самостоятельно, нет. Об этом 22 апреля заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса с участием глав субъектов РФ.

«С некоторыми регионами эта работа складывается не столь продуктивно. Например, Амурская область — ноль закупок. Республика Алтай — ноль закупок. Тыва — ноль закупок. Алтайский край заказал впервые две тысячи костюмов. Может быть, они решают эту проблему самостоятельно? Но при этом ни в правительстве, ни в информационном центре по коронавирусу такой информации, к сожалению, нет», — заявил Мантуров.

«Нужно обязательно с этим разобраться, чтобы такая инертность не привела к пожарам, чтобы не произошло, что в один день, когда это полыхнёт, нужно срочно и обеспечить. Я хочу заранее сказать, что сделать это будет просто невозможно», — подчеркнул он.

По распределению средств индивидуальной защиты наиболее активное взаимодействие выстроено с такими регионами, как Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Севастополь, Приморский край, Краснодарский край, Республика Коми, Марий-Эл, Камчатка, Тула, Ставрополье, Ленинградская, Псковская, Липецкая, Брянская области и ряд других регионов.

«Эти субъекты оптимально перенаправляют потоки СИЗов по всем категориям потребителей», — указал Мантуров.