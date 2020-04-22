Москва, , 14:28 — REGNUM В России фиксируется рост упоминаний соли в сообщениях пользователей соцсетей в последние два месяца. Однако в стране достаточно этого продукта, так что дефицит вряд ли возникнет, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт компании «Крибрум» Владислав Исаев, комментируя рост спроса на соль.

«При этом хочется отметить, что тему возможного дефицита пищевой соли или использования её для профилактики простудных заболеваний затрагивают менее 3% граждан.

Основной же рост упоминаний соли связан с её главным предназначением — быть вкусовой добавкой. Существенно возросло количество публикаций пользователями рецептов различных блюд.

Вероятно, в условиях самоизоляции многие находят самореализацию и спасение от скуки в кулинарии. Люди просто стали больше готовить сами и меньше потреблять продукции общепита, что привело к росту спроса на соль в торговых сетях», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в апреле резко вырос спрос на пищевую соль, сообщили в Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз».

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