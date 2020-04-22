Вильнюс, , 14:26 — REGNUM По всей Литве со следующей недели 27−30 апреля, начнётся второй этап смягчения режима карантина. Такое решение сегодня, 22 апреля, принято на заседании правительства Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Одновременно при этом режим карантина в очередной раз продлён на две недели, до 11 мая. В прошлый раз карантин продлевали до 30 апреля, а режим самоизоляции в Литве начался с 16 марта.

На следующей неделе должны будут открыться культурные учреждения — библиотеки, музеи и так далее. Будет разрешено оказание некоторых медицинских услуг, откроются парикмахерские, косметологические кабинеты, уличные кафе. Услуги по обучению, которые не могут быть оказаны дистанционно. Например, курсы вождения. При ограничении потока посетителей заработают торговые центры, разрешены спортивные занятия на открытом воздухе.

В Литве за минувшие сутки провели 6040 тестов, выявлено 20 новых случаев заражения, всего в Литве с момента начала распространения коронавирусной инфекции заразились 1370 человек, 38 скончались от COVID-19.