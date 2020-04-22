Кэри, США, , 14:26 — REGNUM В «королевской битве» Fortnite может появиться новая игровая механика — подводное плавание. Об этом 21 апреля на своей странице в Twitter сообщил геймер с ником Skin-Tracker.

https://twitter.com/SkinTrackerCom/status/1252487062399455232

Энтузиаст обнаружил в файлах игры соответствующую анимацию под названием «подводное плавание». Возможно, новая механика появится в конце текущего игрового сезона или в начале следующего.

Напомним, Fortnite — это популярный многопользовательский шутер от американской компании Epic Games. Уже сейчас в игре есть возможность плавать (как самостоятельно, так и на катере), однако при этом персонаж игрока не может нырять.

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