Москва, , 14:22 — REGNUM На фоне эпидемии коронавируса в России показатели общей смертности остаются стабильными. Об этом 22 апреля заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса с участием глав субъектов РФ.

«К сожалению, на сегодняшний день у нас зарегистрировано 513 летальных исходов. Общий показатель смертности составляет менее 1%», — заявил Мурашко.

«Это один из самых низких показателей в мире, и мы отслеживаем ситуацию в целом по стране, какая происходит с показателями смертности (ситуация)… перепрофилирование коек не должно влиять негативно на общее состояние оказания медицинской помощи. Общий показатель смертности в стране по сравнению с показателем предыдущего года ниже на 4,5%. Ситуация сегодня по мобилизации не повлияла на общую ситуацию кардинально по доступности медицинской помощи», — подчеркнул он.