Вашингтон, , 14:17 — REGNUM В сети появился официальный геймплейный трейлер предстоящей игры Predator: Hunting Grounds. Его опубликовали 21 апреля на YouTube-канале издания IGN.

В ролике показаны фрагменты игрового процесса за обе стороны конфликта: военных и инопланетянина-охотника Хищника. Релиз проекта состоится 24 апреля 2020 года.

Напомним, «Хищник» (Predator) — это серия фильмов, повествующая о противостоянии людей и продвинутой расы инопланетных охотников. Премьера последней картины этой франшизы состоялась в 2018 году.

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