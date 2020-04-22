Тбилиси, , 14:18 — REGNUM В скором времени в Грузии могут снизить на треть штрафы за нарушение ограничений, введенных режимом чрезвычайного положения. Об этом 22 апреля рассказал глава парламентского комитета по правовым вопросам Анри Оханашвили во время заседания комитета, сообщает агентство Report.

Он рассказал, что в парламент внесен законопроект, который предусматривает введение ряда поправок. Для физических лиц предлагается уменьшить размер штрафа с 3000 (около $950) до 2000 лари, а для юридических — с 15 000 до 10 000 лари.

Оханашвили сообщил, что в случае принятия поправок, размеры штрафов будут снижены со 2 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МВД Грузии сообщили, что за прошедшие сутки были оштрафованы 102 гражданина, нарушившие режим ЧП.

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