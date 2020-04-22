Сеул, , 14:11 — REGNUM В «королевской битве» PUBG стартовал седьмой игровой сезон. Трейлер с демонстрацией нововведений был опубликован 22 апреля на YouTube-канале проекта.

В седьмом сезоне геймеров ожидает переработанная карта «Викенди»: с новой локацией «Динолэнд» и сетью железных дорог. Помимо этого, в игре появится новое оружие — винтовка Мосина.

Напомним, PUBG (PlayerUnknown's Battlegorunds) — это многопользовательский шутер, в котором игроки сражаются за звание последнего выжившего. Спустя несколько минут после начала матча игровая карта начинает сужаться, сталкивая геймеров друг с другом.

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