Вильнюс, , 14:09 — REGNUM Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига сегодня, 22 апреля, констатировал, что за минувшие сутки, проведя рекордное количество тестов, выявлено рекордно маленькое (в соотношении с количеством проведённых анализов) число новых инфицированных коронавирусной инфекцией, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Литва очень неплохо справляется с условиями карантина и пока нам неплохо удаётся управлять ситуацией», — сказал министр во время своей ежедневной пресс-конференции. По его словам, следующим этапом начнётся всеобщее тестирование населения. Учёные запланировали протестировать 7,5 тыс. человек по случайной выборке.

В Литве за минувшие сутки провели 6040 тестов, выявлено 20 новых случаев заражения, всего в Литве с момента начала распространения коронавирусной инфекции заразились 1370 человек, 38 скончались от COVID-19.