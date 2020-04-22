Нур-Султан, , 14:09 — REGNUM Девятнадцать граждан Казахстана задержаны полицией в Южной Корее за драку на улице. Об этом 22 апреля заявил официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров на брифинге.

По его словам, консульский отдел Казахстана в Южной Корее уже выясняет все обстоятельства случившегося — дипломаты держат ситуацию на контроле. Все мигранты нелегально находятся в Южной Корее, добавил Смадияров.

Отметим, по итогам 2019 года объем денежных переводов в Казахстан из России составил 129,6 млрд тенге ($341 млн по курсу на 17 февраля), из Южной Кореи поступило 65,7 млрд тенге ($172,8 млн).