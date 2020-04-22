Москва, , 14:04 — REGNUM Жесткий контроль властей Москвы и регионов России в период самоизоляции — это залог победы страны над коронавирусом, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя предложенный РЭУ способ сдержать эпидемию коронавируса.

«По официальным данным на 22 апреля, в нашей стране число больных COVID-19 достигло 57 тыс. 999 человек. Уже очевидно, что наибольшая доля заболевших находится в трех густонаселенных регионах России — Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

Сегодня необходимо не только взять под контроль ситуацию в крупных городах, но и не допустить распространение коронавируса во всех регионов в России. Именно от действия федеральных и региональных властей зависит сдерживание распространения пандемии и дающая надежду на скорую победу статистика.

Сегодня Москва и регионы через режим самоизоляции создали эффективный инструмент сдерживания в стране эпидемии. Российская статистика по заболеваниям и смертности очень скромно смотрится на фоне мировых данных из крупнейших высокоразвитых стран мира.

Не сомневаюсь, что в ближайшие две-три недели Россия пройдёт пик заболеваемости, а статистика по выздоровлению граждан стане еще более оптимистичной», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, доцента кафедры экономической статистики РЭУ им. Плеханова Ольга Лебединская считает, что Россия не поднимется в мировом рейтинге по числу заболевших в том случае, если региональным властям удастся сдержать пандемию.

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