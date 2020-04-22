Белвью, США, , 14:01 — REGNUM В честь пятнадцатилетия оригинальной Guild Wars разработчики запустили в игре тематический ивент. Об этом 22 апреля сообщает портал PCGamer.

Все желающие игроки могут отпраздновать годовщину проекта на пляже Эмбарк. Там их будет ждать торговец, у которого можно будет получить особые оружия и уникальные реликвии.

Напомним, Guild Wars — это массовая многопользовательская ролевая игра, разработанная американской компанией ArenaNet в 2005 году. В 2012 году проект получил сиквел, который и сейчас пользуется большой популярностью у геймеров.

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