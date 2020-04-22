Дубай, ОАЭ, , 14:05 — REGNUM Эмир Дубая шейх Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум распорядился освободить 874 заключенных в связи с приближением праздника Рамадан. Об этом 22 апреля он сообщил на своей странице в Twitter.

Данный акт является ежегодной традицией, которая является символом милости в преддверии великого мусульманского праздника.

Напомним, власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) призвали подданных воздержаться от коллективных молитв во время празднования Рамадана, так как над государством висит угроза распространения коронавируса.

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