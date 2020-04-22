Санкт-Петербург, , 14:09 — REGNUM Неожиданно высокий уровень заболеваемости внебольничными пневмониями в Петербурге в марте 2020 года может быть связан с появлением в городе новой коронавирусной инфекции. Такой комментарий корреспонденту ИА REGNUM дали 22 апреля в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Напомним, в январе и феврале 2020 года уровень заболеваемости внебольничными пневмониями в Петербурге в целом соответствовал аналогичным периодам 2019 года.

Однако в марте 2020 года заболеваемость, по сравнению с тем же месяцем прошлого года, увеличилась более чем в полтора раза: было зафиксировано 2716 случаев, это на 938 случаев больше, чем в марте 2019 года (+52,7%).

«Это может указывать на появление нового этиологического фактора — распространение SARS-CoV-2», — заявили в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Как сообщалось, в Петербурге первый случай заболевания коронавирусной инфекцией был официально зафиксирован 5 марта 2020 года.

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Напомним, за 21 апреля в Петербурге выявлено 294 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в городе на сегодня 2267 случаев заражения. Умерли 14 человек, в том числе трое — за последние сутки.

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