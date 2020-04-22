Москва, , 13:55 — REGNUM Замалчивание вклада Советского Союза в борьбу с нацизмом приводит к утрате доверия. Об этом говорится в совместном заявлении российского военно-исторического общества (РВИО) и российского исторического общества (РИО), которое опубликовано 22 апреля на сайте РВИО.

Исторические общества отреагировали на памятные мероприятия, посвящённые освобождению концлагеря Заксенхаузен. Российская сторона не была приглашена на эти мероприятия.

В совместном заявлении отмечается, что замалчивание роли Советского Союза не просто лживо, но и ведет к утрате доверия. «Вся история Второй мировой войны учит нас, что его отсутствие приводит к неспособности объединять усилия во имя преодоления реальных, по-настоящему значимых угроз», — говорится в сообщении.

Отметим, лагерь смерти Заксенхаузен вблизи Ораниенбурга освобожден советскими войсками 22−23 апреля 1945 года.