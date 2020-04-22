Москва, , 13:50 — REGNUM Ситуацию с готовностью к оказанию помощи заразившимся коронавирусом вряд ли можно признать удовлетворительной. Об этом 22 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса при правительстве РФ.

Заседание проходит в режиме видеоконференции, в нём принимают участие главы субъектов РФ.

Мишустин заявил, что темой для обсуждения станут вопросы обеспеченности медицинских организаций всем необходимым оборудованием. Он напомнил, что ранее президентом давалось соответствующее поручение, а правительство установило срок исполнения до 28 апреля.

«Остаётся меньше недели, чтобы это поручение выполнить. Результаты, которые есть на сегодняшний день, вряд ли можно признать удовлетворительными», — сказал премьер-министр.