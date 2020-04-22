Сеул, , 13:47 — REGNUM Южнокорейская общественная телерадиокомпания KBS и Красный Крест Республики Корея завершили 40-дневную кампанию по сбору средств для преодоления последствий коронавирусной инфекций. В рамках компании удалось собрать 7,6 млрд вон (~$6,16 млн).

Известно, что с 27 февраля KBS призывала зрителей поддержать кампанию, передавая новости о эпидемиологической ситуации в стране.

Отмечается, что к сбору средств по телефону в размере 5000 вон (~$4,06) присоединились более 220 тыс. человек.

Часть пожертвованной суммы была использована на закупку защитных масок и костюмов медицинскому персоналу в учреждениях города Тэгу и провинции Кёнсан-Пукто, а также товаров первой необходимости для людей, находящихся на самоизоляции.

Оставшаяся сумма средств будет направлена на оказание помощи представителям уязвимых слоёв населения по линии Красного Креста.