Москва, , 13:38 — REGNUM

В Москве распространение COVID-19 напоминает западноевропейский и американский сценарии в том числе и по причине проводившейся в последние годы «оптимизации» здравоохранения, регионам же в нынешней ситуации не стоит ориентироваться на столицу, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 22 апреля, комментируя высказывания представителя Всемирной организации здравоохранения Мелины Вуйнович.

Ранее Вуйнович заявила, что уровень смертности от коронавируса в России остается одним из самых низких в мире. В Москве и в регионах эпидемия находится «в разных фазах», в Москве она началась раньше, отметила она. Российские власти принимают «очень комплексные» меры противодействия распространению эпидемии, добавила Вуйнович.

«Говоря о том, что распространение COVID-19 идёт одним образом в Москве и иначе в российских регионах и что «нельзя говорить об одной гомогенной эпидемии», представитель ВОЗ констатирует очевидное для большинства граждан России: Москва — это у нас одно, а остальная Россия — другое. Сегодня это как бы две разные страны; даже крупные областные столицы отличаются от Москвы существенно, а районные центры, малые города, сельская местность — принципиальным образом.

В данном случае я говорю именно о распространении болезни, а не о возможностях её лечения, хотя они тоже разные. В Москве распространение COVID-19 напоминает западноевропейский и американский сценарии в том числе и по причине проводившейся в последние годы правительством Собянина «оптимизации» столичного здравоохранения. Её отрицательные результаты пытаются сегодня скрыть от глаз общественности, но всем понятно, насколько проведённые по западному образцу реформы навредили москвичам. Поэтому и понадобились московским властям нынешние драконовские меры, иначе справиться со вспышкой болезни им было бы многократно сложнее! Но разве не должна система здравоохранения в столице быть готовой и к чрезвычайным обстоятельствам? Всё-таки не в XVIII веке живём, который нам всё время суют в нос, оправдывая «карантинный» подход!

Очень хотелось бы, чтобы региональные власти в этой части не ориентировались на Москву. Не вводили вызывающие в лучшем случае лишь ухмылку у населения запреты типа запрета ходить на сельское кладбище для деревни в 20 жителей или предупреждения о нежелательности посещения богослужений в церкви, где и обычно-то бывает не более 10−15 прихожан. В регионах живая жизнь и люди более живые, чем в нашем современном российском «Новом Вавилоне».