Москва, , 13:51 — REGNUM Распространение коронавируса и введение карантина может привести к дефициту продуктов питания в мире. Об этом 22 апреля заявил политолог Дмитрий Абзалов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Ситуация с продовольствием у нас плохая. Она связана с тем, что значительная часть граждан в связи с потерей работы физически не может позволить себе продовольственную корзину. Я не говорю даже про Африку. Давайте возьмём Индонезию, Малайзию. Экономика в очень сложной ситуации находится. Многие страны выстроились в очередь к МВФ, чтоб осуществить закупку продовольствия», — сказал Абзалов.

Эксперт напомнил, что основная часть экспорта российского зерна приходится на страны Северной Африки, Иран, Турцию. И положение дел в экономике этих стран оставляет желать лучшего.

«Этот кризис приведёт к последствиям, которые приведут к расслоению, бедные будут беднеть, богатые — богатеть», — отметил политолог.

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