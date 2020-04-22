Тверь, , 13:28 — REGNUM Врачи и медработники, которые работают в инфекционных госпиталях и ведут борьбу с коронавирусной инфекцией в Тверской области, будут проживать в гостиницах. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 апреля в пресс-службе правительства региона по итогам заседания облправительства, которое провёл губернатор Игорь Руденя.

«Уже подготовлено все необходимое для врачей Твери. Медики будут проживать в хороших гостиницах, где их обеспечат питанием, там будет создана вся необходимая инфраструктура. До работы врачи и другой медицинский персонал будут ездить на специальном транспорте. Это сделано для того, чтобы обезопасить семьи медицинских работников», — сказал Игорь Руденя.

На данный момент к заселению медиков уже готовы отель «Селигер» (выделен для сотрудников Областной клинической больницы), пансионат «Бобачёвская роща» (6 городской больницы) и «Тверь парк отель» (городской больницы №1). Также поручено решить вопрос с предоставлением мест в гостиницах медикам в районах области.

В Тверской области стимулирующие выплаты получат более трёх тысяч медиков, которые работают с коронавирусом, на эти цели из бюджета выделено 119,3 млн рублей. С учётом выплат зарплата реаниматологов, которые работают в инфекционных госпиталях Тверской области составит около 200 тыс. рублей, врачей — до 140 тыс. рублей, среднего персонала — не менее 80 тыс. рублей, младшего медицинского персонала порядка 50 тыс. рублей. Медицинские специалисты, работающие с провизорными койками, с учётом выплат будут получать от 30 до 90 тыс. рублей в зависимости от занимаемой должности. Врачи инфекционных бригад скорой помощи будут получать не менее 130 тыс. рублей, фельдшеры — порядка 67 тыс. рублей, водители — до 46 тыс. рублей.