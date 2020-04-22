Магас, , 13:26 — REGNUM В Ингушетии зафиксирована еще одна смерть пациента, вызванная осложнениями от коронавирусной инфекции. Таким образом, общее число умерших за весь период составило 13 человек, сообщили 22 апреля в оперативном штабе.

Общее число случаев подтвержденного коронавируса достигло 397. За сутки выписаны в связи с выздоровлением 12 человек, их общее число стало равняться 50.

Госпитализирован в стационар 271 человек с подтвержденным анализом на COVID-19 и с подозрением на него. В тяжелом состоянии в реанимационном отделении находятся 30 пациентов, в том числе восемь — на искусственной вентиляции легких.

Все остальные граждане с подозрением на COVID-2019 и с подтверждением ввиду удовлетворительного состояния наблюдаются медицинскими работниками на дому — 691 человек.

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