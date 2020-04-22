Калининград, , 13:21 — REGNUM За сутки в Калининградской области диагностировано 19 новых случаев коронавирусной инфекции, девять из них при обследовании по контакту с ранее заболевшими. Ещё девять жителей обратились за медицинской помощью в связи с недомоганиями, сообщила пресс-служба регионального правительства сегодня, 22 апреля. У одного человека при обращении за медицинской помощью диагностирована пневмония.

Всего заразились трое детей до 14 лет, два человека в возрасте 18 — 29 лет, девять жителей в возрасте 30−50 лет, трое 50−65-летних и два человека старше 65 лет.

Все заболевшие и инфицированные госпитализированы в стационар. Выявляется круг их контактов.

Всего в регионе к 22 апреля подтверждено 163 случая коронавирусной инфекции, один закончился летально. Выписано по выздоровлению 45 заболевших. Обследовано 12 655 человек.