Белгород, , 13:22 — REGNUM 44 новых случая заражения коронавирусом зафиксированы в Белгородской области за минувшие сутки. Об этом 22 апреля рассказали на ежедневном брифинге в региональном департаменте здравоохранения.

В Белгородской области коронавирус установил новый «рекорд» — за сутки инфекцию подтвердили у 44 человек. Всего в регионе зарегистрированы 176 заразившихся. В стационарах находятся 47 пациентов, трое из них подключены к аппаратам ИВЛ.

В обсерваторе изолирован 21 человек. Выздоровевших к этому часу — 13 белгородцев.

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