Пермь, , 13:19 — REGNUM В Пермском крае врио губернатора Дмитрий Махонин заявил на заседании краевого правительства о том, что собирать дополнительные средства с жильцов домов на дезинфекционные мероприятия непозволительно, сообщает оперштаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

«Управляющие организации не должны требовать с жителей дополнительную плату за дезинфекцию. Работы должны быть оплачены из средств на содержание жилья», — подчеркнул Махонин.

На территории края числится 23 тыс. многоквартирных домов. С целью предотвращения распространения коронавируса управляющие компании, ТСЖ и ЖСК обязаны обеспечить дезинфекцию подъездов с использованием только сертифицированных средств.