Москва, , 13:17 — REGNUM Федеральное агентство воздушного транспорта составила предварительный график авиарейсов по вывозу российских граждан из-за рубежа до 27 апреля, сообщается на сайте Росавиации.

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С 22 по 27 апреля ведомство намерено вернуть российских граждан из Киргизии (100 человек), Узбекистана (48) и Белоруссии (18). Также запланированы выездные рейсы из Турции, Бангкока, Гоа и др.

По данным рабочей группы Росавиации, 13 по 21 апреля выполнено 19 вывозных рейсов. В Россию вернулись 3632 человек. Всего с 20 марта по 21 апреля из-за границы вывезено 170 тыс. 286 граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, на сайте Росавиации периодически проявляется график вывозных рейсов граждан России, оставшихся за границей.

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