Севастополь, 22 апреля 2020, 13:17 — REGNUM У одного из пациентов севастопольского обсерватора подтвердили заражение коронавирусной инфекцией. Об этом на своей странице в Facebook 22 апреля сообщил и.о. губернатора Михаил Развожаев.
По его словам, все его контакты молодого человека были установлены ранее. Общее количество зарегистрированных случаев заражения в городе-герое составило 19, из них пять человек выздоровели.
Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму ранее подтвердили коронавирус у пяти граждан. Общее количество заражённых на полуострове достигло 70.