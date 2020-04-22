Севастополь, , 13:17 — REGNUM У одного из пациентов севастопольского обсерватора подтвердили заражение коронавирусной инфекцией. Об этом на своей странице в Facebook 22 апреля сообщил и.о. губернатора Михаил Развожаев.

«Сегодня мы получили ещё один положительный результат по итогам второго теста — первый дал отрицательный результат. Этого пациента перевели из обсерватора «Изумруд» в инфекционную больницу, так как он был в контакте с другим пациентом, у которого ранее подтвердился SARS-CoV-2», — отметил Развожаев.

По его словам, все его контакты молодого человека были установлены ранее. Общее количество зарегистрированных случаев заражения в городе-герое составило 19, из них пять человек выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму ранее подтвердили коронавирус у пяти граждан. Общее количество заражённых на полуострове достигло 70.