Брянск, , 13:13 — REGNUM Памятник Владимиру Ленину вернули на площадь у ДК БМЗ в Бежицком районе Брянска. Ремонт пьедестала и скульптуры занял четыре месяца, сообщили 22 апреля в пресс-службе администрации города.

Специалисты полностью заменили фундамент под памятником, обновили каркас, на котором размещалась фигура Ленина. Облицовку основания заново собрали из лабрадорита — жёсткого и сложного в обработке камня, для этих целей привезли более 20 тонн нового материала. Реставраторам удалось сохранить некоторые камни из прошлого пьедестала, их предварительно отшлифовали, обработали и установили.

К ремонтным работам приступили в середине декабря 2019 года. В рамках капремонта памятника на площади перед ДК заменили светильники, смонтировали систему видеонаблюдения по периметру площади, на въезде оборудовали парковку.