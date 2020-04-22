Нефтекамск, Башкирия, , 13:13 — REGNUM Проверку по факту задержания на улице детей и доставления их в полицию проводят следователи в Башкирии. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба республиканского следственного управления Следственного комитета РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, в Нефтекамске следователи устанавливают все обстоятельства задержания полицейскими детей и причины, по которым несовершеннолетние оказались на улице одни. Кроме этого, будет проверена правомерность действий полицейских.

Ранее в социальных сетях была опубликована информация, о том, что сотрудники полиции Нефтекамске задержали двух детей 13 и 7 лет и доставили их в отдел полиции.

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