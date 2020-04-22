Москва, , 13:52 — REGNUM В Крыму пропал заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дочь чиновника и источники в правоохранительных органах.

«Дорогие друзья и коллеги. Информация правдивая. Следствие ведется в Крыму и в Москве», — цитирует издание слова дочери Ошарина.

Отмечается, что чиновника в последний раз видели 30 марта в Ялте. Источник в полиции Крыма подтвердил, что в республике действительно ведётся розыск чиновника. По имеющейся информации, Ошарин приехал в Ялту на такси из Краснодарского края.

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