Новосибирск, , 12:51 — REGNUM Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим сегодня, 22 апреля, вручил врачам и сотрудникам областной клинической больницы №1 архиерейские грамоты. Об этом сообщает Новосибирская митрополия.

«Несмотря на возникающие проблемы, вы продолжаете исполнять свои обязанности — это очень важно и очень ценно. От всех людей я сегодня приношу вам слова благодарности», — сказал митрополит.

Главный врач больницы Юрий Бравве отметил, что в непростых условиях ни один из сотрудников не покинул свой пост.

Уточняется, что награждение было приурочено празднованию 90-летия больницы.