Екатеринбург, , 12:51 — REGNUM Фестиваль «Уральская ночь музыки» пока решили не отменять, невзирая на продолжающийся режим самоизоляции. Об этом заявила исполнительный директор фестиваля Наталия Шмелькова на официальной странице мероприятия в соцсетях.

По словам организаторов, работы над фестивалем продолжаются, «несмотря на общую неопределенность». Мероприятие должно состояться 26 июня 2020 года.

Также оргкомитет призывает неравнодушных людей купить фирменную одежду фестиваля, чтобы внести таким образом благотворительный вклад.

Как сообщало ИА REGNUM, прошлогодний фестиваль даже сопровождался давкой. Из-за этого часть выступлений пришлось отменить.

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