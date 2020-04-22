Махачкала, , 12:51 — REGNUM Чартерный самолет из Джидды с российскими гражданами на борту совершил посадку в аэропорту Махачкалы. На родину прибыли 228 пассажиров, которые из-за пандемии коронавируса и отмены международного авиасообщения по сей день оставались в Саудовской Аравии, сообщили ИА REGNUM 22 апреля в пресс-службе воздушной гавани.

«Авиарейс осуществлён в целях возвращения на родину граждан Российской Федерации. В основном это паломники, задержавшиеся в Саудовской Аравии после совершения малого хаджа, и студенты учебных заведений», — пояснили в аэропорту.

Всех пассажиров прибывшего рейса осмотрят специалисты управления Роспотребнадзора по Дагестану, после чего их отправят на двухнедельную изоляцию. Для этого подготовлен обсерватор на базе санатория «Леззет» в Карабудахкентском районе. За жителями соседних республик Северного Кавказа приехали бригады скорой помощи, которые доставят их в свой регион.