Черкесск, , 12:46 — REGNUM В Карачаево-Черкесии за минувшие сутки число зараженных коронавирусом нового типа выросло на 39 человек. Общее число инфицированных составило 145 человек. Такие данные приводит официальный федеральный портал оперативного штаба Стопкоронавирус. рф.

Между тем, в управлении Роспотребнадзора по республике сообщили всего о 30 новых подтвержденных случаях заражения и о том, что общее число граждан с коронавирусом составило всего 133 человек.

По данным ведомства, госпитализированы в инфекционные больницы 38 человек, из них двое подключены к аппарату ИВЛ. Около 71% заразившихся без серьезных показаний для госпитализации получают лечение дома.

Еще 1051 житель региона находится под контролем медиков в режиме самоизоляции после контактов с заразившимися либо после того, как вернулись из неблагополучных в эпидемиологическом плане субъектов и стран.