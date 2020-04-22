Иваново, , 12:43 — REGNUM Сильный ветер с осадками в виде дождя и снега ожидается на территории ряда регионов Центрального федерального округа 22 апреля, об этом сообщил Росгидрометцентр.

«22 апреля ветер в Московской, Калужской, Владимирской областях 15−20 м/с, в Рязанской области до 22 м/с. В Тамбовской, Ивановской, Костромской областях дождь, мокрый снег, ветер 16−21 м/с, (в Костромской области до 24 м/с)», — говорится в сообщении.

Пресс-служба «Россетей» сообщила о том, что филиалы во Владимирской, Ивановской, Костромской, Рязанской, Тверской и Ярославской областях переведены в режим повышенной готовности — в связи с прогнозируемой непогодой.