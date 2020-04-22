Москва, , 12:40 — REGNUM В Москве 22 апреля члены КПРФ возложили цветы и венки к Мавзолею Владимира Ленина на Красной площади. Об этом сообщила пресс-служба партии.

Отмечается, что при возложении цветов участники торжественного мероприятия соблюдали социальное дистанцирование.

«В Москве на Красной площади проходит возложение цветов и венков КПРФ к Мавзолею В. И. Ленина в честь 150-летия со дня его рождения», — рассказали в партии.

По данным агентства «Интерфакс», в Федеральной службе охраны уточнили, что коммунистам разрешили провести церемонию при условии соблюдения эпидемиологических требований.