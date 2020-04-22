Тбилиси, , 12:42 — REGNUM Министерство образования Грузии из-за действующих мер по борьбе с коронавирусом внесло изменения в порядок регистрации первоклассников в школах. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что первый этап регистрации будущих учеников, для которых требуются специальные условия, был завершен еще до введения в стране режима чрезвычайного положения (ЧП). Подавшие заявки были должны предоставить необходимые документы до 24 апреля, но теперь этот срок продлили до 5 июля. Также для данной категории в этом году сократили список необходимых документов.

Второй этап, по данным пресс-службы, пройдет с 11 мая по 1 июня. В это время принимаются заявки от многодетных семей и детей работников школы. Всеобщий, третий, этап должен пройти со 2 по 25 июня. Во всех случаях необходимые документы нужно будет принести в школу до 5 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии с 21 марта действуют карантинные меры, которые дважды ужесточали. Рассматривается вопрос о продлении режима ЧП до 22 мая.

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