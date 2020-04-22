Москва, , 12:39 — REGNUM Заявление госпожи Лебединской о том, что России удастся сдержать эпидемию, если с этой задачей справятся власти в регионах, даже более бесспорно, чем утверждение о том, что Волга впадает в Каспийское море, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор New Riga Finance Club, к. э. н Василий Коновалов, комментируя способ сдержать эпидемию коронавируса в России.

«Сам вопрос поставлен странно — вроде, борьба с коронавирусом — не спорт высоких достижений, тут гораздо важнее не место в рейтинге по количеству заболевших, а количество умерших. А для экономики вообще гораздо важнее то, насколько быстро удастся эпидемию прекратить и какие это принесёт потери отечественным предприятиям и потребительскому спросу.

Возможно, конечно, специалиста РЭУ им Плеханова неточно процитировали. Конечно, региональным властям необходимо принять все меры по локализации зараженных, пока их там ещё относительно немного. Но в целом для регионов ситуация более благоприятна, чем для столицы.

Там и плотность населения значительно ниже, и транзитный пассажиропоток меньше, да и за границу ездит меньший процент жителей, чем в столицах. Тут, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. В конце концов, регионы просто имели время на подготовку, поскольку к ним заболевание пришло позже.

С другой стороны, социально-экономическая ситуация в большинстве регионов хуже, чем в Москве — выше доля безработных и серая занятость, меньше накоплений у населения. Как показали события во Владикавказе, это даёт козыри в руки группам, пытающимся раскачать ситуацию.

И тот же митинг, насколько бы он ни был обоснован, в текущих условиях вреден как раз скоплением большой массы народа. Как и продвигаемая оппозиционными политиками идея о том, что никакой инфекции нет.

В то же время, для экономики полная остановка предприятий в провинции может оказаться куда опаснее, чем простой столичных офисов. И конечно, не будет ждать сезон полевых работ. Так что, пусть со всеми возможными мерами предосторожности, для тех же фермеров и работников агропредприятий меры изоляции придется смягчить», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, доцента кафедры экономической статистики РЭУ им Г.В. Плеханова Ольга Лебединская считает, что Россия не поднимется в мировом рейтинге по числу заболевших в том случае, если региональным властям удастся сдержать пандемию.

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