Симферополь, , 12:38 — REGNUM Сотрудники крымской полиции осуществляют комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения гражданина 1973 года рождения, прибывшего в Ялту из Краснодарского края. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 22 апреля в МВД РК.

«Поступила информация о розыске гражданина 1973 года рождения, который, по предварительной информации, в конце марта прибыл в Ялту из Краснодарского края на такси и больше на связь не выходил. На данный момент проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление его местонахождения», — уточнили в пресс-службе.

По данным источника ИА REGNUM, речь идёт о заместителе руководителя департамента культуры Москвы Леониде Ошарине. Ранее информацию о пропаже московского чиновника подтвердили члены его семьи.

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