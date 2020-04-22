Симферополь, 22 апреля 2020, 12:38 — REGNUM Сотрудники крымской полиции осуществляют комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения гражданина 1973 года рождения, прибывшего в Ялту из Краснодарского края. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 22 апреля в МВД РК.
По данным источника ИА REGNUM, речь идёт о заместителе руководителя департамента культуры Москвы Леониде Ошарине. Ранее информацию о пропаже московского чиновника подтвердили члены его семьи.
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